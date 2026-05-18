農林中央金庫のロゴマーク農林中央金庫（農林中金）は18日、原油高に伴って農機と漁船に使う燃料や肥料が値上がりし、資金繰りに苦しむ農家や水産業者向けに緊急の融資を始めたと発表した。13日付。農林水産業ではナフサを原料とするビニールハウスやプラスチック包装のほか飼料の価格も上がっており、打撃を受けた業者の運転資金を支援する。融資金額に上限はないが、短期の資金支援のため1年以内の返済期限を設ける。担当者