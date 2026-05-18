【ソウル共同】韓国の電機大手サムスン電子の労使対立で、労組側が予告した18日間のストライキ入りが21日に迫っている。ストで生産が止まれば、半導体輸出に支えられてきた韓国経済が揺らぎかねないとの危機感が強まっており、政府は異例の介入の可能性に言及している。労使交渉は先週いったん決裂したが、政府機関の中央労働委員会の仲裁により18日に再開。ぎりぎりの折衝が続いているもようだ。李在明大統領は同日、X（旧ツ