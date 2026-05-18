日本オリンピック委員会（JOC）の橋本聖子会長が18日、東京都内で報道陣の取材に応じ、今月12日に「一身上の都合で」で北野貴裕副会長が電撃辞任したことについて、「辞任されたことはJOCにとっても大変残念なことだが、意向を受け止めさせていただいた」と話した。北野氏は会長を務めていた日本ボブスレー・リュージュ・スケルトン連盟の不手際でボブスレー男子が2月のミラノ・コルティナ五輪出場を逃した問題で、関係者への