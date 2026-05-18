エヌビディアのジェンスン・ファンCEOは、5月13日に習近平国家主席との首脳会談に臨むため、中国を訪れたアメリカのトランプ大統領に同行した。【映像】「めちゃめちゃ美味しいよ！」笑顔を見せるCEOエヌビディアは総資産30兆円を超える、半導体世界シェアNo.1企業。そんな世界的企業のジェンスン・ファンCEOは、トレードマークの革ジャン姿で満面の笑みで「ジャージャー麺」を堪能した。「めちゃめちゃ美味しいよ！」（ジェン