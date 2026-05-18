女性アイドルグループ「ももいろクローバーＺ」の百田夏菜子が、１８日までに自身のインスタグラムを更新。オフショットを公開した。「１８周年本当にありがとうっっっ５．１７」と記し、「１」と「８」のバルーンや写真が装飾された壁を背景に、メンバーの玉井詩織、佐々木彩夏、高城れにとの写真をアップ。１７日に結成１８周年を迎え、仲良く写真に収まっている。この投稿にフォロワーからは「１８周年おめでとう〜！