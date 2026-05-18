スポーツブランドのホカは１８日、青学大時代に箱根駅伝なとで活躍し、今年３月末で実業団のＳＧＨを退職した近藤幸太郎（２５）とアスリート契約を結んだことを発表した。今後は米国のプロランニングチームのホカ・ノーザン・アリゾナ・エリートに日本人選手として初めて加入し、マラソンを中心に活動する。近藤はホカのＳＮＳで「今後はアメリカのアリゾナ州で活動をし、強度の高い高地トレーニングを行っていきます」と説明