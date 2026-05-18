高速バス（路線バス）座席予約システム「発車オ〜ライネット」の公式Xアカウントが2026年5月18日、公式サイトの「旧システムへの切り戻し」を実施すると報告した。「新サイトでのシステム不具合に伴い」発車オ〜ライネットは、国土交通省認可のバス事業者145社・全国430路線を総括し、高速バス・夜行バス・観光バス・定期観光バスの予約ができるサービスだ。18日の投稿では、「重要なお知らせとお詫び」として、システムの切り戻し