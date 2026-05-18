福岡県が、講演会の講師への謝礼金をめぐり不適切な手続きをしていたことが分かりました。内規で定めた謝礼の金額がほかの自治体と比べて安かったため、架空の準備時間を計上するなどし、帳尻を合わせていたということです。■福岡県・服部知事「準備にどれぐらいの時間がかかったのかということを、講師の皆さんに確認することを担当者は行っていないということでございました。これは非常に課題があると思います。」福岡県により