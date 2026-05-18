ドル円１５８．９０円台、ドル高一服も、円安が支え＝ロンドン為替 米債利回りが朝の上昇分を打ち消す動きとなっており、ドル高一服の流れとなっている。ただドル円に関しては円売りの動きが広がっており、高値圏推移が続いている。日本の財政赤字警戒が円売りにつながっている。 USDJPY158.91