東京市場で４．５９％台から４．６３%台まで上昇を見せた米１０年債は４．５９％台まで落としてきている。５．１５６％台まで上昇していた３０年債も５．１２％台推移。 米国債利回り 2年債 4.082（+0.013） 10年債 4.598（+0.005） 30年債 5.127（+0.012） 期待インフレ率 2.516（+0.001） ※期待インフレ率は10年債で算出