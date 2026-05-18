（新静岡セノバ前から中継竹川 奈々 アナウンサー・松浦 悠真 気象予報士）（竹川 奈々 アナウンサー）さあ、ここからは「しずおか献立予報」です。このコーナーはスーパーで聞いたお買い得な食材を値段とともに紹介。さらにその食材を使った簡単レシピも合わせてご紹介していきます。きょうご紹介してくださるのはこちら「フードマーケットマム」青果担当の梶山さんです。さあ