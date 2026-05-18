１３日、天山山脈を貫く連霍高速道路の果子溝区間。（ドローンから、イリ＝新華社記者／胡虎虎）【新華社イリ5月18日】中国新疆ウイグル自治区イリ・カザフ自治州霍城（かくじょう）県の果子溝は、イリ河谷の要衝で「イリ随一の景勝地」と称される。雨上がりには雪を頂く峰々と曲線を描く峡谷、そして自然景観と調和した連霍高速道路（江蘇省連雲港−コルガス）の果子溝大橋がひときわ壮麗な姿を見せ、絶景を目当てに観光客が訪