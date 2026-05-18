©ABCテレビ 街のおいしい店に潜入し、店主の人柄からにじみ出る人気の秘密を発見するシリーズ「実録！人情食堂」。今回は、東大阪市の“いしきりさん”のお膝元にある、ちょっと珍しいうどんが名物の老舗を取材しました。 ©ABCテレビ ©ABCテレビ 近鉄けいはんな線・新石切駅から歩いてすぐ。病気平癒のご利益で知られ、“いしきりさん”として親しまれる石切劒箭神社の参道商店街にある「大和屋」は