参政党は18日、党所属の地方議員8人が国民健康保険料の支払いを回避する、いわゆる「国保逃れ」をしていたと明らかにしました。8人はいずれも参政党に所属する関東地方や関西地方などの市議会議員です。8人は国民健康保険料の支払いを逃れるため、勤務実態はほぼなかったにもかかわらず、一般社団法人の役員に就任していたということです。参政党は、このうち7人を離党勧告処分、1人をけん責としました。また、「国保逃れ」を紹介