◇大相撲夏場所9日目（2026年5月18日両国国技館）8日目まで優勝争いで大関・霧島（30＝音羽山部屋）、前頭14枚目の翔猿（34＝追手風部屋）と7勝1敗で並んでいた小結・若隆景（31＝荒汐部屋）は関脇・琴勝峰（26＝佐渡ケ嶽部屋）と対戦した。過去1勝4敗と苦手な相手。立ち会いで回しをとれず、馬力のある琴勝峰のあたりを止められなかった。そのまま追い詰められ、あっけなく土俵を割った。引き上げる際は報道陣に向けて「