「競輪記者コラム仕事賭け事独り言」先日、伊豆ベロドロームでジャパントラックカップが開催されていたので取材に行った。記者は普段、競輪の取材がメイン。自転車競技の取材はほぼゼロ。伊豆ベロドロームへの来場も２０１９年以来７年ぶりだった。きっかけは佐藤水菜（神奈川）の一言だった。４月末のＧ１・オールガールズクラシック（松戸）を完全優勝をした直後に「危機感しかない」とコメントしたことだった。