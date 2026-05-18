「ABEMA（アベマ）」で放送中の稲垣吾郎、草磲剛、香取慎吾の3人による番組『ななにー 地下ABEMA』。5月17日（日）の同番組では、“職人”としても活躍するお笑い芸人が現在の年収を明かす場面があった。©AbemaTV, Inc.今回は、新企画「転職して人生激変!?年収HIGH＆LOW」と題し、転職によって人生を変えた5人のゲストが登場。前職と転職後のリアルな年収を公開し、年収が上がったのか、下がったのかを一同が予想してい