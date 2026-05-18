【第9話】 5月18日 無料公開 第9話を読む 【拡大画像へ】 講談社は5月18日、肉丸氏のマンガ「公式不倫」第9話「秘める人達」をヤンマガWebに無料公開した。 普段通りの生活をしながら、時折密会を繰り返している史也となるせ。ある日、そんな史也のもとに警察からの連絡が入る。 ヤンマガWebでは、最終話「あいしあう人達」も公開されている。購読には90ポイントが必要。 【最新