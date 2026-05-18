2025－26シーズンのチャンピオンを決定する“真の覇権争い”、「NBAプレーオフ2026」は、5月18日（現地時間17日、日付は以下同）にカンファレンス・セミファイナル全4カードが終了し、“今シーズンの4強”が決まった。 今年カンファレンス・ファイナルで対戦するのは、ウェスタン・カンファレンスではオクラホマシティ・サンダーとサンアントニオ・スパーズ、イースタン