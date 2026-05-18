週明け１８日の東京株式市場は、日経平均株価が前営業日比５９３円安の６万０８１５円と３日続落。一時は１０００円を超える下げをみせ６万円トビ台前半、つまり６万円大台攻防の様相を呈する場面もあったのだが、さすがにそこでは押し目買いやショートカバーが優勢となり下げ渋った。今、世界的に株式市場が戦々恐々としているのはホルムズ海峡を巡る中東有事ではない。マーケットはいかなる事象に対しても“