TOBEアーティストが集結した『to HEROes ～TOBE 3rd Super Live～』が、5月29日0時からPrime Videoにて独占配信される。 （関連：TOBE＝“やりたいこと”を実現する環境小さなマンションの一室から設立3周年へ、挑戦者たちが見せる景色） TOBEアーティスト総勢34名が集結した同公演は、大和ハウス プレミストドーム（札幌ドーム）にて5月16日、17日の2日間にわたって開催。4月に開催