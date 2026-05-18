「初めて私のそばに残る方法を知っている人」韓国人女性インフルエンサー、チェ・ジュンヒが11歳年上の婚約者に向けて贈った言葉だ。【写真】父は元巨人投手…チェ・ジュンヒ、目を疑う異次元スリムボディ一見すると、結婚という幸福な門出を前にした、詩的で甘美な愛情表現のように聞こえる。ウェディングフォトに添えられた、少し背伸びをした熱烈なメッセージとして受け止めることもできるだろう。しかし、彼女がこれまで歩んで