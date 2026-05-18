5月第3週の上昇率ランキングはテーマ型インデックスに連動する投資成果を目指す三菱UFJアセットマネジメントの「ｅＭＡＸＩＳ Ｎｅｏ」シリーズのファンドが上位を占めました。 下落率ランキング1位と2位のファンドの主な下落要因は分配金の支払いによるものです。1位の「ＧＳビッグデータ・ストラテジー（日本株）」は2370円、2位の「米国ＩＰＯニューステージ・ファンド＜為替ヘッジ