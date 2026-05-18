日邦産業 [東証Ｓ] が5月18日大引け後(17:30)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比7.8％増の22.6億円に伸びたが、27年3月期は前期比11.9％減の20億円に減る見通しとなった。 同時に、前期の年間配当を78円→154円(前の期は76円)に増額し、今期は前期の特別配当を落とし、普通配当79円にする方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比6.2％減の5億円に減り、売上営業利益