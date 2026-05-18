最新の全国映画動員ランキング（5月15日〜17日の3日間集計、興行通信社調べ）は、『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』が週末3日間で動員25万8000人、興行収入3億6000万円をあげ、再び1位に返り咲いた。累計成績は動員466万人、興収64億円を突破している。【画像】今週のTOP10入り作品のビジュアル2位には、『プラダを着た悪魔２』が続き、週末3日間で動員25万3000人、興収4億600万円を記録。興収では『ザ・スーパー