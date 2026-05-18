タレントの東原亜希（43）が18日、自身のインスタグラムを更新し、愛娘へ贈った誕生日プレゼントを公開した。今月9日の投稿で長女が17歳の誕生日を迎えたことを伝えていたが、この日は「娘の誕生日にGRをといいつつ、私も兼用」とリコーのカメラを贈ったことを報告。「私も初めて親にリクエストしたプレゼントがカメラだった。それ以来、RICHOのGX（GRと悩んだけどGRにしとけばよかった笑）やらオリンパスPENは何台買った