【ソウル共同】日韓両政府は18日、山口県宇部市にある長生炭鉱で2025年8月と今年2月に回収された遺骨について、身元確認のためDNA型鑑定に着手する方針を発表した。日韓首脳は今年1月の会談でDNA型鑑定に関する協力推進で合意。外交当局間の実務協議で具体的な手続きや方法を詰めてきた。19日に韓国慶尚北道安東で行われる高市早苗首相と李在明大統領の首脳会談でも議題となる可能性がある。海底にある長生炭鉱は、戦時中の