タレントのマツコ・デラックス（53）が18日、コメンテーターを務めるTOKYOMX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）に生出演し、母の日と父の日について考えを語った。番組では、母の日、父の日を廃止して欲しいとの投稿をもとにした記事を紹介した。両親が健在なら、誕生日、父の日、母の日、敬老の日と5回、プレゼントを送らなければいけないというボヤキや、贈り物を催促された時に「恩着せがましい。余計に感謝したくなくな