主人公・萌を取り巻く個性豊かな豪華キャストに、窪塚愛流、ゆめっち（３時のヒロイン）、遊井亮子、竹中直人オープニングテーマはハカネの「dust-chute」（ダストシュート）に決定！更に第１話の場面写真を解禁！！ テレ東では、ドラマ25「わたしの相殺日記」を 2026年６月５日(金)深夜24時52分～放送。このドラマは、「孤独のグルメ」の脚本を担当するチームが手掛ける完全オリジナルスト&#125