大規模災害発生時に、モバイルバッテリーメーカー各社がモバイルバッテリーや充電ケーブルなどを調達・提供し、通信事業者が被災地の要望や被災状況に応じて避難所などへ配送する取り組みが、6月1日から始まる。「つなぐ×かえるプロジェクト」と呼称するこの取り組みでは、あわせて11社が連携・協力する。災害時の電源確保に向け、通信キャリア4社とモバイルバッテリメーカーが連携元々はNTTとKDDIが共同で2020年9月に運営を開始