現在フランスで開催中の「第79回カンヌ国際映画祭」のレッドカーペットに、女優の松たか子（48）が登場。その装いがネット上で大きな反響を呼んでいる。松が主演を務めた深田晃司監督の映画『ナギダイアリー』が同映画祭のコンペティション部門に選出され、現地時間5月13日に公式上映。上映後には約7分間のスタンディングオベーションが起こり、会場は温かな拍手に包まれた。ワールドプレミアとなったこの上映には、深田監督や松の