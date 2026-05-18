ACEesが、5月27日発売の女性グラビア週刊誌「anan」2497号（マガジンハウス）の表紙に登場する。ACEesが同誌の表紙を飾るのはグループ初となる。【写真】ACEes浮所飛貴「肌と会話するのが大事」『しゃべくり007』は美肌に人生をかける芸能人が集結5月26日から福岡、愛知、静岡、東京、大阪と5都市を回る「ACEes Arena Tour 2026“V”」を開催する、昨年2月に結成された5人組ジュニアグループ・ACEes。「“ananの表紙が決まっ