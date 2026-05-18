【モデルプレス＝2026/05/18】ガールズグループ・SAY MY NAME（セイマイネーム）の本田仁美（HITOMI）が5月17日、自身のInstagramを更新。日本滞在中のチューブトップ姿を公開し、反響を呼んでいる。【写真】24歳K-POP日本人メン「スタイルいい」と話題の美くびれチラ見せショット◆本田仁美、チューブトップからチラリ美ウエスト本田は、日本滞在中の写真を多数投稿。白いへそ出しチューブトップにダメージジーンズを穿き、光沢の