あのが主演する6月5日スタートのドラマ『わたしの相殺日記』（テレビ東京系／毎週金曜24時52分）より、主人公・萌（あの）を取り巻く個性豊かなキャストとして、窪塚愛流、ゆめっち（3時のヒロイン）、遊井亮子、竹中直人の出演が発表された。併せて、第1話の場面写真も到着した。【写真】あのが地上波ドラマ単独初主演！『わたしの相殺日記』第1話場面写真ギャラリー本作は『孤独のグルメ』の脚本を担当するチームが手掛け