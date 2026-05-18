乃木坂４６の池田瑛紗（てれさ）が幼少期の写真を公開し話題を呼んだ。最新シングル「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」でセンターを務めている池田は、１８日までに自身のインスタグラムを更新。「いつの間にか２４歳になっていました。」と、１２日に誕生日を迎えて２４歳になったことを報告し、誕生日を祝うケーキの写真を公開した。そして、「これからも感謝の気持ちを忘れず頑張ります。そら豆娘より」とつづ