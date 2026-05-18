◆大相撲夏場所９日目（１８日・両国国技館）東前頭１５枚目・翔猿（追手風）は、同１３枚目・琴栄峰（佐渡ケ嶽）に押し出され、２敗に後退した。相手の突き押しに後退し、引いたところをつけ込まれた。今場所は粘り強い相撲で白星を重ね、前日も東前頭１１枚目・宇良（木瀬）を取り直しの末、勝利するなど、好調を維持しているが、この日は黒星となった。