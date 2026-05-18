Ｂ２ベルテックス静岡は１８日、スコット・ヤングアシスタントコーチ（４８）との契約を満了し、今季限りで退団すると発表した。今季、静岡は１１連敗を２度喫するなど、１５勝４５敗で西地区最下位に低迷。来季は元千葉ジェッツで指揮を執ったジョン・パトリック新ヘッドコーチ（５８）の就任をすでに、発表している。