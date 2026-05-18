岡山リベッツ 岡山リベッツは、12日、横谷晟選手（岐阜県出身24歳）との契約を締結したと発表しました。 横谷選手は、右シェークドライブ型のアグレッシブなプレースタイルを武器に、強烈な攻撃力と勝負強さでチームに大きな力をもたらしてくれることが期待されています。 （横谷晟 選手）「ひとつでも多く勝利し、チームに貢献できるよう頑張ります。応援よろしくお願いいたします」