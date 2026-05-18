岡山リベッツ 岡山リベッツは、18日、松山祐季選手（愛知県出身27歳）と2026-2027シーズンの契約を締結したと発表しました。 松山選手は、力強い攻撃力と安定感のあるプレーを武器に、シングルス・ダブルスの両面で実績を重ねてきた選手です。全日本社会人選手権男子ダブルス3連覇をはじめ、国内トップレベルの舞台で結果を残してきたほか、フランスリーグなど海外でのプレー経験も持っています。