〈「車は救急車に譲るのがマナー」は間違い多くのドライバーが勘違いしている【救急車に道を譲る理由】〉から続く 車を運転しているとき、救急車のサイレンが聞こえてきたらどうするだろうか。ハザードを炊いて減速し、道路の左側に停車。これが「マナー」だと思っていたら、それは勘違い。意外と知られてない緊急車両と遭遇した時の対処法とは。【第1話から読む】【119番は1回何円？】救急車の不適切利用で無駄になる税