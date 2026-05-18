「119番したのになかなか救急車が来ない」【漫画を読む】救急車の不適切利用で無駄になる税金が驚きの金額だった！【119番は1回何円？】車にはねられ、血を流している人が冷たくなっていく。大雪が降っているわけでもなく、渋滞が発生する時間でもない。一体何が原因なのか。刻一刻と命の灯が消えかけるのを見守ることしかできない中、ようやく遠くにサイレンの音を聞く――。まるで悲劇の一幕のような「救急車が間に合わない