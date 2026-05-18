遺体に残されていた微量の砂が、卑劣な殺人事件を暴いた。【マンガを読む】死者からの声を聞く監察医「彼女はそう言ってた」“自殺”ではなく“他殺”と女性の水死体が語ったわけとは都内在住の芝崎芙美さんが旅先の海で遺体となって発見された。事故による溺死と見られていたが、被害者の妹からは殺人を疑う声が上がっている。夫・健吾さんが経営する会社の業績不振が続いており、妻の生命保険目当ての殺人ではないか、と言う