1カ月以上にわたりどうにか押さえ込まれてきたイラン戦争の火種が、米国とイスラエル、そしてイランのいずれも軍事的選択肢を持ち出したことで、事実上戦争再開寸前に迫っている。サウジアラビアとアラブ首長国連邦（UAE）がイランによるものと推定される攻撃を受けた17日、トランプ米大統領はイランに向け武力行使を予告し、イスラエルのネタニヤフ首相と電話で状況を共有しながら攻撃再開の可能性を議論した。◇UAE原発周辺初め