【本日単行本1巻が発売されました！】【後編を読む】「あなた本当に殴られました？」喧嘩のさなかに突然死した男性外傷・内出血はなく死因は腎不全の“ミステリー”毒殺された疑いのある老人は、自ら服毒した可能性が高いと判断された。しかし出雲のもとには、間髪入れずに新たな死体が運ばれてきて――。今回公開しているのは第7話＜前編＞です。（後編はこちらから）＜後編に続く＞〈「あなた本当に殴られました？」喧嘩