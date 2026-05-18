モデルの滝沢眞規子（47）が16日、自身のYouTubeチャンネルを更新。「ほぼ家族」だと断言するほど家族ぐるみで交流がある、長年の友人・元TOKIOの長瀬智也（47）とのコラボ動画を公開し、長瀬の私生活について赤裸々トークを展開した。【動画】「まだ望みたいな」明るく結婚願望を語る元TOKIO・長瀬智也約20年来の親交があるからこそ話せる、リラックスした雰囲気の中で、滝沢は長瀬に「独身でずっといらっしゃるんですか？ど