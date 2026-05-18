「にしたんクリニック」などを手がけるエクスコム・グローバルの西村誠司社長が１８日、ＴｉｋＴｏｋを新規配信。メジャーリーグ、シカゴ・ホワイトソックスで大活躍する村上宗隆について思い出深いことがあったことを話した。西村氏は「村上宗隆選手がすごい活躍されていて僕もすごく嬉しいんですが、村上選手ですごい思い出深い思い出がありまして」と振り返った。「２０２３年のＷＢＣね。記憶ある方も多いと思うんですが村