サッカー女子日本代表「なでしこジャパン」の新監督に就任しポーズをとる狩野監督＝18日、東京都内サッカー女子日本代表「なでしこジャパン」の新監督に就任した狩野倫久氏（49）が18日、東京都内で記者会見し「最大の目標は2027年ワールドカップ（W杯）優勝、世界一奪還だ。アグレッシブで躍動感のあるサッカーでチャレンジしていく」と抱負を語った。男子でW杯に2度出場した内田篤人さん（38）と、11年女子W杯優勝メンバーの