元放送作家の鈴木おさむ氏が１７日、ＴＯＫＹＯＦＭ「日曜夜に、こっそり」で大炎上したＸの投稿について思いを語った。古市憲寿氏が最近のＸ界隈の様子を尋ねると、鈴木氏は「１カ月ちょい前ぐらいに大炎上した」と振り返った。その投稿は４月９日で、「ライスだけ出てきてラーメン出てくるまで２分ほど。なぜ、ライスだけ先に出すのか？意味があるのか？意味があるとしたら知りたい」というもので、コメントが３２００件