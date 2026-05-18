「にしたんクリニック」などを運営するエクスコムグローバルの西村誠司社長が１８日、自身のＴｉｋＴｏｋを更新。ホワイトソックスで快進撃を続ける村上宗隆内野手について言及する動画を公開した。村上は現地時間１６日のカブス戦で、メジャー移籍後初となる２打席連続本塁打（１６、１７号）を放ち、ア・リーグ本塁打王争いで単独トップに浮上。日本球界時代の三冠王の実力をアメリカでも証明し始めており、大きな注目を集め