〈（そんなにネチネチ言わなくても…）半年前にコーヒー屋で遭遇したカスハラ老人が突然死キャリア刑事が事件を気にかける＜意外な理由＞〉から続く【本日単行本1巻が発売されました！】【最初から読む】死者からの声を聞く監察医「彼女はそう言ってた」“自殺”ではなく“他殺”と女性の水死体が語ったわけとは酔った勢いで殴り合いの喧嘩になり、その場で死亡した男性。しかし解剖の結果、意外な死因が明らかになり――？